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21 июля, 12:15

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Новости регионов: синоптик пообещал температуру воздуха в районе 35 градусов на юге России

Новости регионов: синоптик пообещал температуру воздуха в районе 35 градусов на юге России

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Температура на юге европейской части России останется на уровне 35 градусов в течение всей следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тем временем вода в Черном море на побережье Сочи уже прогрелась до 28 градусов, что является редкостью, по словам синоптика. В Анапе температура воды ниже, но воздух там раскалился до 40 градусов.

Между тем три человека пострадали в ДТП с автобусом в Приморском крае, сообщили в региональном управлении МВД. С общественным транспортом столкнулась иномарка. Водитель кроссовера не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. По предварительным данным, в автобусе находились 15 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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