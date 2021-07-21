Вирусолог рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае и Крыму

На юге России фиксируют рекордные цифры по коронавирусу. На эту тему вирусологи говорят, что ситуация предсказуемая: рост заболеваемости закономерный, ведь люди в отпуске проводят время не только на пляже, но и в закрытых помещениях

"Там, где много людей, там и будут большие вспышки заболеваемости. Это было понятно изначально, и, соответственно, профилактические мероприятия виде вакцинации, QR-кодов и так далее, должны делать заранее, до того, как начался этот сезон", – сказал вирусолог Евгений Тимаков.

Ранее Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что за последние сутки там выявили 245 случаев коронавируса. В Крыму за это время зафиксировали 404 заболевших. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.