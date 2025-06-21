Новости регионов: лайнер SJ-100 впервые прилетел на российских двигателях ПД-8 в Жуковский

Полностью импортозамещенный лайнер SJ-100 впервые прилетел из Комсомольска-на-Амуре в Жуковский на российских двигателях ПД-8. Продолжительность полета составила около девяти часов. Судно летело на высотах до 12 тысяч метров. Теперь "Сухой Супреджет-100" готовят к летным сертификационным испытаниям в сложных климатических условиях.

В Анапе системная механизированная очистка пляжей перешла к завершающему этапу – обработке оставшихся 34 гектаров побережья. Об этом сообщили в оперштабе Кубани. Жителей и гостей города-курорта попросили не заходить на участки, где работает техника, и особенно внимательно следить за детьми.

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