Новости регионов: крупный пожар произошел в пригороде Чебоксар

Крупный пожар произошел в пригороде Чебоксар. Загорелось пустующее здание. Огонь распространился на площади 2 тысячи "квадратов". Как сообщает МЧС, на место происшествия выехали более 10 пожарных расчетов. На тушение понадобилось несколько часов.

В Нижегородской области подростки решили прокатиться на автомобиле и протаранили пять машин. ДТП произошло в селе Починки. После инцидента подростки скрылись.

Белый олень по кличке Афоня сбежал с зоофермы в деревне Шихово, испугавшись грозы. После этого животное видели около Дмитровского шоссе, в районе выезда на ЦКАД. Сейчас сотрудники фермы прочесывают окрестности и ждут, пока Афоня даст о себе знать, например, спасаясь от оводов.

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