В Иркутске и Брянске выпал град. Местные жители выкладывали в соцсети ролики, на которых видно, насколько крупные градины падают с неба.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя. Предупреждение объявлено с 09:00 до 21:00 вторника, 21 июня. Оно будет действовать в Москве и Подмосковье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.