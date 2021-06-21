Новости России: жители Забайкалья не могут выбраться из затопленного села

07:45
Жители Забайкалья не могут выбраться из затопленного села. По информации местных СМИ, всему виной глава администрации. Он решил не проводить эвакуацию и не дал МЧС проехать к месту затопления. По сообщениям правительства края, подтоплено всего около 300 домов и около 700 участков. Разрушено 9 деревянных мостов. Продукты и лекарства в некоторые села доставляют вертолетами.
Красноярск ушел под воду после сильных ливней. В соцсетях жители выкладывают последствия непогоды. Улицы накрыли потоки мутной воды. Из-под земли бьют грязевые гейзеры. На одну из улиц даже сошел оползень. Красноярцы сообщают о потопе в Театре оперы и балета. По их словам, там вода хлынула прямо на сцену. В кинотеатре затопило несколько этажей. Многие машины буквально утонули. В некоторых районах перебои с электричеством.
Разгребают последствия мощных дождей и в Осетии. На Транскавказскую магистраль сошел сель. Пришлось закрыть больше 30 километров дороги, связывающей Россию с Закавказьем. Аварийные службы находятся в режиме готовности.
В эти выходные по набережной в Чебоксарах рассекал внедорожник с обнаженными девушками. Одна из танцовщиц привлекала внимания, стоя на крыше автомобиля, остальные устроили дискотеку в прицепе. За вечеринку отвечал местный блоггер. На водителя внедорожника уже составили семь протоколов.
А в отношении жительницы Красноярска возбудили уголовное дело. Женщина силой поставила на колени маленького мальчика, который, как ей показалось, обидел ее сына. Она заставила ребенка извиняться. Также на видео можно заметить мужчину, который предположительно является сожителем этой женщины. Он набросился на очевидцев, которые пытались заступиться за мальчика.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: