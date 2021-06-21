Новости России: жители Забайкалья не могут выбраться из затопленного села

Жители Забайкалья не могут выбраться из затопленного села. По информации местных СМИ, всему виной глава администрации. Он решил не проводить эвакуацию и не дал МЧС проехать к месту затопления. По сообщениям правительства края, подтоплено всего около 300 домов и около 700 участков. Разрушено 9 деревянных мостов. Продукты и лекарства в некоторые села доставляют вертолетами.

Красноярск ушел под воду после сильных ливней. В соцсетях жители выкладывают последствия непогоды. Улицы накрыли потоки мутной воды. Из-под земли бьют грязевые гейзеры. На одну из улиц даже сошел оползень. Красноярцы сообщают о потопе в Театре оперы и балета. По их словам, там вода хлынула прямо на сцену. В кинотеатре затопило несколько этажей. Многие машины буквально утонули. В некоторых районах перебои с электричеством.

Разгребают последствия мощных дождей и в Осетии. На Транскавказскую магистраль сошел сель. Пришлось закрыть больше 30 километров дороги, связывающей Россию с Закавказьем. Аварийные службы находятся в режиме готовности.

В эти выходные по набережной в Чебоксарах рассекал внедорожник с обнаженными девушками. Одна из танцовщиц привлекала внимания, стоя на крыше автомобиля, остальные устроили дискотеку в прицепе. За вечеринку отвечал местный блоггер. На водителя внедорожника уже составили семь протоколов.

А в отношении жительницы Красноярска возбудили уголовное дело. Женщина силой поставила на колени маленького мальчика, который, как ей показалось, обидел ее сына. Она заставила ребенка извиняться. Также на видео можно заметить мужчину, который предположительно является сожителем этой женщины. Он набросился на очевидцев, которые пытались заступиться за мальчика.