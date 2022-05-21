Ледоход на Лене достиг якутского села Табага. Вскрытие участка Якутск – Кангалассы ожидается в течение суток. В Олекминском районе провели взрывные работы, чтобы освободить реку от ледяных заторов. В результате вода покинула одно из сел, где подтопило почти 20 дворов.

Лена – самая длинная и наиболее полноводная река в России. Каждую зиму толщи льда покрывают огромную площадь. Сейчас все это тает. В некоторых местах льдины с хрустом и рокотом сталкиваются друг с другом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.