Мусульмане парализовали движение на Камчатке из-за праздника Ураза-байрам

Огромное количество верующих мусульман парализовало движение на Камчатке. На кадрах видно, что люди заняли для молитвы проезжую часть. Из-за этого не могли проехать автомобили, поэтому возник затор.

Праздничные мероприятия проходят и в столице. В городе перекрыты несколько улиц, в некоторых местах запрещена парковка, изменено движение общественного транспорта. Для организации движения дежурят сотрудники ЦОДД.

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