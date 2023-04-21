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Мусульмане парализовали движение на Камчатке из-за праздника Ураза-байрам

Мусульмане парализовали движение на Камчатке из-за праздника Ураза-байрам

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Огромное количество верующих мусульман парализовало движение на Камчатке. На кадрах видно, что люди заняли для молитвы проезжую часть. Из-за этого не могли проехать автомобили, поэтому возник затор.

Праздничные мероприятия проходят и в столице. В городе перекрыты несколько улиц, в некоторых местах запрещена парковка, изменено движение общественного транспорта. Для организации движения дежурят сотрудники ЦОДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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