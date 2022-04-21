Первые в России кибер-кафе откроются в Перми и Нижнем Новгороде

Первые в России кибер-кафе, в которых посетителей будет обслуживать робот-буфетчица Дуняша, откроют в мае в Перми и Нижнем Новгороде. Прототипом внешности для Дуняши послужила Миссис Пермь 2014 года Диана Габдуллина.

Весь цикл обслуживания клиентов будет автоматизирован. За приготовление еды и напитков также будут отвечать машины, встроенные в комплекс. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

