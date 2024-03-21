Новости регионов: в Приамурье идут работы по спасению людей из обвалившейся шахты

В Приамурье идут работы по спасению людей из обвалившейся шахты. Родственники горняков, которые оказались под завалами в шахте в Амурской области, будут ежедневно получать информацию о ходе спасательной операции. В МЧС рассказали, что с людьми постоянно работают психологи и врачи.

В Новосибирской области лед на реке Обь подорвали военные инженеры. Они выполнили несколько точечных взрывов, применив тротил. Для эффективности специалисты заранее просчитали необходимое число скважин, расстояние между ними и количество взрывчатки. Паводковая обстановка в регионе сейчас оценивается как стабильная.

В Сочи решили не продлевать в этом году горнолыжный сезон. Он завершится в мае, сообщили представители курортов. Обычно после праздников ориентируются на погоду, исходя из этого и выбирают дату закрытия.

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