В Санкт-Петербурге случайный прохожий починил новогоднюю гирлянду

В Санкт-Петербурге произошел случай, вызвавший одобрение у жителей города. Внимательный прохожий, прогуливаясь по Невскому проспекту, заметил, что часть новогодней иллюминации перестала работать.

Мужчина решил разобраться в причине. Выяснилось, что произошел разрыв электрического кабеля, питавшего гирлянду. Прохожий быстро устранил неисправность, после чего огни вновь зажглись.

