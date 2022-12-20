Новости регионов: проспект Салавата Юлаева затопило в Уфе

В Уфе затопило проспект Салавата Юлаева. Причиной происшествия стали обильные снегопады и резкое потепление. Одна из главных магистралей города превратилась в канал. Ливневка не справилась с таким количеством воды. Коммунальным службам пришлось вручную направлять ее в стоки.

Мужчина чуть не взорвал заправку в Воронеже. На кадрах, которые снял один из водителей, видно, как владелец начал заправлять свой автомобиль. Затем, чтобы проверить уровень бензина, вытащил из кармана зажигалку и зажег ее. Пары горючего вспыхнули сразу. Мужчина попытался исправить ситуацию и вытащил заправочный пистолет. Из-за чего загорелось также колесо и крыло машины. Пламя удалось быстро потушить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.