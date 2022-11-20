Грузовой состав впервые совершил переход по мосту через Амур между РФ и Китаем

Грузовой состав впервые совершил переход по открывшемуся железнодорожному мосту через Амур между Россией и Китаем. Он стал первым железнодорожным мостом на участке межгосударственной границы.

По одноколейному мосту поезда будут ходить по очереди – колея рассчитана на стандарты составов обеих стран. Открытие движения позволит существенно увеличить товарооборот между Россией и Китаем. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.