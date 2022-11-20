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Сразу два вулкана пробудились на Камчатке

Сразу два вулкана пробудились на Камчатке

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На Камчатке пробудились сразу два вулкана. Один из них – Ключевская Сопка – уже извергается. Самый высокий из действующих вулканов Евразии сейчас выбрасывает раскаленную магму. Как правило, извержение Ключевской Сопки продолжается несколько месяцев, а иногда длится и вовсе год.

Также на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. За сутки он уже дважды выбросил столбы пепла на высоту около пяти километров. Извержение может начаться в любой момент.

Подробнее в эфире – телеканала Москва 24.

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