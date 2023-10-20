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20 октября, 07:45

Наука

Новости регионов: жителей Усть-Камчатска предупредили о возможном пеплопаде

Новости регионов: жителей Усть-Камчатска предупредили о возможном пеплопаде

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Жителей Усть-Камчатска предупредили о возможном пеплопаде. Активизировавшийся вулкан Безымянный выбросил новую порцию пепла. Столб поднялся на высоту 4,5 километра. Пилотов предупреждают об опасности низких полетов в этом районе.

Научное судно "Академик Федоров" 20 октября выйдет из порта Санкт-Петербурга и возьмет курс на Антарктиду. Так начнется 69-я российская экспедиция на южный полюс Земли. В самой холодной точке планеты ученые будут изучать климат, чтобы понять как он может поменяться, а также проводить эксперименты, связанные с подготовкой будущих космических миссий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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