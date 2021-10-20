В Крыму введут обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики Сергея Аксенова.

"Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг", – говорится в сообщении.

Дополнительно персоналу отелей рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученном за 72 часа до заселения.