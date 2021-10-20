Новости России: жители Екатеринбурга задыхаются в дыму торфяных пожаров

Жители Екатеринбурга смотрят на небо в надежде разглядеть сквозь смог дождевые тучи. Только обильные осадки, по мнению экологов, смогут остановить пожары на старых болотах. В окрестностях города вторую неделю горят торфяники и спасатели пока не могут их потушить. Торф тлеет на глубине почти два метра и промочить землю до такой степени и на большой площади могут только сильные дожди. А пока жители просто задыхаются. Врачи советуют не выходить из дома людям с болезнями органов дыхания, для которых едкий дым особенно опасен.

Под Воронежем прогремел взрыв в торговом центре. ЧП случилось в городе Павловск. По словам очевидцев, возгорания в результате взрыва не было. Никто не пострадал. Спасатели прибыли в торговый центр "Атлас", но так и не смогли понять, что взорвалось. Предполагали, что это газ, но анализ воздуха версию не подтвердил. Проверили все помещения, все подземные коммуникации, но приборы не показали загазованности. В торговом центре "Атлас" размещаются магазины, а также парикмахерская, салон связи, отделение банка. В полночь, когда все случилось, внутри, кроме охраны, никого не было.

Еще об одном взрыве сообщили жители Владикавказа. В Сети появились кадры пожара в жилом доме. Говорят, что пожар начался после взрыва в 10-этажном здании на улице Братьев Темировых. Все вокруг заволокло дымом. Как сообщили в МЧС, сейчас пожар уже локализован. Горела частично заселенная новостройка. Из здания эвакуировали шесть человек. В доме выбиты стекла. На уровне третьего этажа в стене образовалась трещина. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.