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Новости

20 сентября, 23:15

Новости

Новости регионов: жители Санкт-Петербурга приняли облака возле башни бизнес-центра за дым

Новости регионов: жители Санкт-Петербурга приняли облака возле башни бизнес-центра за дым

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Жители Санкт-Петербурга приняли плотные облака возле башни бизнес-центра за дым и вызвали экстренные службы. Тревога оказалась ложной.

Крупный пожар произошел в Воронежской области. В селе Новая Усмань горит склад со строительными материалами. Над зданием огромные клубы черного дыма. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 4,5 тысячи квадратных метров.

Комбайн провалился в огромную яму во время уборки урожая в Иркутской области. Водитель погиб. Предположительно, в поле образовалась карстовая воронка.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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