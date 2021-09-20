В Дагестане сильнейшие ливни вызвали камнепады, сели и обвалы. Мощные потоки разрушили дороги в нескольких районах республики. Полотно покрылось жуткими трещинами.

Движение там перекрыли, но ремонт пока не начали – рабочие опасаются новых камнепадов.

Кроме того, разрушен мост в одном из горных поселков. Его тоже восстановить пока не получается. Чтобы добраться до соседнего села, местным жителям приходится делать приличный крюк в обход непроходимого участка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.