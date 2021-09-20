Переодетые в полицейскую форму жители Краснодара устроили шумную вечеринку

В Краснодаре несколько десятков полицейских устроили шумную вечеринку. Под Тургеневским мостом отплясывали сотрудники и сотрудницы в форме при погонах.

Все стало понятно, как только подъехал патруль реальных полицейских. Оказалось, что на вечеринку собрались молодые люди, не имеющие к правоохранителям никакого отношения.

Просто решили устроить костюмированное шоу, а форму приобрели через интернет-магазин. И даже пригнали машину с наклейками под автомобиль ДПС.

В итоге лжеполицейским дали по статье за незаконное ношение форменной одежды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.