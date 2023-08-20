Новости регионов: участок железной дороги размыло в Бурятии

В Бурятии размыло участок Восточно-Сибирской железной дороги из-за сильных дождей. Введен режим ЧС. Также частично повреждена дамба, и в результате сильного подъема воды пострадали столбы ЛЭП.



В Приморье семья пенсионеров спасалась от наводнения и на 9 дней застряла на чердаке. Когда в регионе из-за сильных дождей начало подтоплять дома, пара решила переждать стихию под крышей собственного дома. Когда вода спала, пожилые люди не смогли самостоятельно спуститься вниз.



В челябинском зоопарке появился необычный мастер шиномонтажа – бурый мишка. Местный обитатель по имени Малыш ловко демонстрирует самые разные трюки.

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