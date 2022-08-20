13 самолетов и вертолетов тушат лесные пожары в Рязанской области. Часть воздушных судов прибыла из Москвы. Как сообщили в МЧС, на очаг возгорания с воздуха сбросили уже 6 тысяч тонн воды.

На земле с огнем борются более 800 человек и спецтехника. Несмотря на все усилия, справится с пламенем пока не удается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.