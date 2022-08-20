Новолыткаринское шоссе начали строить в столичном регионе

В столичном регионе начали строить Новолыткаринское шоссе, которое станет дублером МКАД.

Протяженность трассы составит почти 45 километров, на ней будет до шести полос. Дорога пройдет от Варшавского шоссе в районе ЖК "Бутово Парк" до микрорайона Зенино в Люберцах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.