В Подмосковье не зафиксировано превышения вредных веществ в воздухе

В Московской области в субботу утром не зафиксировано превышения вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в региональном Минэкологии.

При этом в столице в области по прежнему чувствовался запах гари. Дым приносит в столицу из Рязанской области, где продолжают гореть леса. Тушить огонь помогают спасатели, прибывшие из столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

