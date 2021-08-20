Новости России: в Геленджике огромный смерч разогнал отдыхающих

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Сразу в нескольких местах разгулялась непогода. В Геленджике, например, из воды на сушу вышел огромный смерч. Он раскидал все шезлонги и разогнал отдыхающих.
По Башкирии прошелся огненный торнадо. Редчайший смерч появился прямо в чистом поле. Загорелась трава. Вверх ровной полосой поднимался густой черный дым.
Жители Туапсе услышали сирену. Сигнал тревоги в городе включили из-за подтоплений. Улицы залило водой после обильных дождей. Кое-где машины проезжают с трудом. Кадрами последствий очевидцы делятся в Сети.
В Ярославской области поселок напечатают на 3D-принтере. Печатный станок позволяет воплотить любую фантазию архитектора. Дом может быть любой формы – с башнями и колоннами. Первый коттедж уже готов. Второй планируют собрать за 30 часов. Примерная стоимость квадратного метра – около 20 тысяч рублей. Всего планируется возведение 12 домов. Они станут гостиницами при учебном центре.
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