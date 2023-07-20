Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Москвичам рассказали о главных событиях в российских регионах

Москвичам рассказали о главных событиях в российских регионах

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Заросли старых кустов вспыхнули из-за грозы в Красноярском крае. Огонь почти мгновенно перекинулся на деревья и начал стремительно распространяться.

Во время сильного ливня потоки воды хлынули прямо на людей и оборудование в больнице Оренбурга. Пострадавших в результате ЧП нет.

Несколько десятков попугаев, в том числе особи исчезающих видов, обнаружены на границе с Белоруссией. С живым грузом в соседнюю страну хотел выехать житель Новокузнецка. Никаких документов у него с собой не оказалось, птиц изъяли и передали в биологический центр в Смоленске.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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