Москвичам рассказали о главных событиях в российских регионах

Заросли старых кустов вспыхнули из-за грозы в Красноярском крае. Огонь почти мгновенно перекинулся на деревья и начал стремительно распространяться.

Во время сильного ливня потоки воды хлынули прямо на людей и оборудование в больнице Оренбурга. Пострадавших в результате ЧП нет.

Несколько десятков попугаев, в том числе особи исчезающих видов, обнаружены на границе с Белоруссией. С живым грузом в соседнюю страну хотел выехать житель Новокузнецка. Никаких документов у него с собой не оказалось, птиц изъяли и передали в биологический центр в Смоленске.

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