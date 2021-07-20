Новости России: в Ленинградской области нашли секретную тюрьму

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Вход в подземный бункер под Петербургом засыпали. Секретные казематы нашли в коттеджном поселке. В заброшенной подземной тюрьме были камеры с двухъярусными кроватями, умывальниками и унитазами. А в бане нашли печь, похожую на крематорий. Журналисты говорят, что следователи знали об этом бункере уже давно. Но никаких сообщений о происшествиях из этого района не поступало.
Лесные пожары во многих регионах бушуют без остановки. Следить за их распространением помогают средства космического мониторинга.
Всю Якутию окутало густым дымом. Там действует больше 200 возгораний. С огнем борются больше двух тысяч спасателей. 60 населенных пунктов находятся в зоне задымления.
В Карелии из-за сильного ветра огонь перешел на жилые дома. Людей успели вывезти из опасной зоны, распространение огня удалось ликвидировать, помогли в этом вертолеты.
Также удалось потушить пожар и в Пермском крае. Огнем было пройдено 190 гектаров.
Жительница Екатеринбурга может прийти к себе на работу только через окно. И выйти, соответственно, также. Посетителям приходится проделывать ту же схему. Женщина рассказала, что все дело в семейном конфликте – не поделили наследство. Вход в ее магазин замуровали. Сейчас вопрос решается через суды.
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