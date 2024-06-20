Новости регионов: автомобиль снес стену в СТО Ханты-Мансийска

Автомобиль пробил стену на станции техобслуживания в Ханты-Мансийске. В сервисе чинили тормоза в машине. Мастер решил спустить иномарку с подъемника и в этот момент авто врезалось в стену соседней комнаты. За рулем сидела хозяйка машины.

В Чечне спасли двух человек из реки. Молодые люди ловили рыбу и не заметили, как из-за дождя поднялся уровень воды. Специалисты МЧС подняли их на мост с помощью пожарных рукавов. Помощь врачей им не потребовалась.

В Санкт-Петербурге выпустили очередную спасенную нерпу в Финский залив. Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы выхаживали рыбу в течение трех месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

