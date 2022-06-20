Москвичам рассказали о последних событиях в российских регионах

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На Камчатке вновь активизировался вулкан Шивелуч. Утром он выбросил столб пепла на высоту до семи километров. По данным МЧС, шлейф распространился на десять километров. На его пути населенных пунктов нет. Ученые прогнозируют, что извержение вулкана продолжится.
Во Владикавказе сгорел крупный торгово-развлекательный центр. Огонь охватил верхний этаж и кровлю здания. В тушении были задействованы около 100 человек. По данным МЧС, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 65 человек. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
Семь человек, включая троих детей, застряли на карусели в Ижевске. Спуститься с тридцатиметровой высоты им помогли спасатели. Для этого им понадобился кран и автолюлька. В результате происшествия никто не пострадал.
Водолазы нашли причины бедствия сухогруза в порту Туапсе. Судно под флагом Камеруна накренилось более чем на 10 градусов. Экипаж попросил помощи. Сперва эксперты предполагали поломку балластной системы, но затем обнаружили пробоины. Воду откачать удалось, заделали и часть отверстий.
Яхта "Норд" миллиардера Алексея Мордашова, уплывшая от санкций, прибыла на Сахалин. До этого судном успели полюбоваться жители Владивостока. На яхте есть ресторан, бассейн и свой кинотеатр. Обошлась она хозяину почти в 300 миллионов долларов.
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