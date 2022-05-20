В трех районах Якутии объявили режим ЧС из-за паводка

В Якутии зима спешно отступает. Из-за активного таяния снега и заторов льда уровень воды в Лене поднялся до опасных отметок. В трех районах Якутии действует режим ЧС.

Вода добралась до некоторых жилых домов. Для стабилизации обстановки в Олекминском районе проведут подрыв льда. Протяженность ледохода на реке сейчас составляет 245 километров. Спасатели следят за обстановкой с воздуха. Ожидается, что ледоход под Якутском начнется 20–21 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.