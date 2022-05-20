Жителям поселка в Курской области после обстрела предложили временно уехать

Жителям приграничного поселка Теткино в Курской области предложили временно уехать. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Семьи размещают в оздоровительном лагере и обеспечивают всем необходимым. Власти считают, что так будет безопаснее.

В последнее время участились обстрелы со стороны Украины. Накануне в Теткине погиб мужчина. Повреждены несколько зданий. Сообщалось об обстрелах в приграничных поселках Алесеевка и Дроновка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

