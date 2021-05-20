В Сочи килограмм красной рыбы продают по 5 тысяч рублей

Туристы шокированы сочинскими ценами: вобла по 100, лосось по 500 рублей – за 100 граммов.

Недалеко от пляжа отдыхающий решил выпить пива с копченой рыбой. Но от покупки закуски отказался – слишком дорого. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.