В сочинском порту обнаружили большое количество форели

В морском порту в Сочи сняли на видео, как там в большом количестве плещется форель. Кадры выложили в соцсетях местные жители. Тем временем рыбаки радуются улову, так как крупная рыба клюет не переставая.

Радужная форель не водится в море, ее выращивают в спецхозяйствах. Как рыба оказалась в порту, неизвестно. Однако местные жители рассказали, что такой случай далеко не первый.

Официально о пропаже форели пока не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.