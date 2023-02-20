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В сочинском порту обнаружили большое количество форели

В сочинском порту обнаружили большое количество форели

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В морском порту в Сочи сняли на видео, как там в большом количестве плещется форель. Кадры выложили в соцсетях местные жители. Тем временем рыбаки радуются улову, так как крупная рыба клюет не переставая.

Радужная форель не водится в море, ее выращивают в спецхозяйствах. Как рыба оказалась в порту, неизвестно. Однако местные жители рассказали, что такой случай далеко не первый.

Официально о пропаже форели пока не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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