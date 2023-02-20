Штормовое предупреждение продлили на Кубани до 22 февраля

На Кубани не прекращаются дожди. Так, из-за непогоды повреждена подъездная дорога в Шепсинском районе. На верхнем участке дороги обвалился грунт, он перекрыл нижний участок. В данный момент идут работы по освобождению проезжей части.

В Сочи тоже произошел потоп, там дождь не прекращается несколько дней. В некоторых районах реки уже вышли из берегов. Из-за сильного дождя и ветра на Кубани штормовое предупреждение продлили до среды, 22 февраля.

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