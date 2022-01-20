В Петербурге коммунальщиков заподозрили в уничтожении автомобиля

В Петербурге коммунальщики разбили легковой автомобиль льдом с крыши. Об этом заявил владелец машины.

Виновность коммунальных служб пока не установлена, сосульки могли упасть по естественным причинам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

