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"Актуальный репортаж": немцы для экономии средств едут зимовать в Калининград

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Жители Германии едут зимовать в Калининград. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

По его словам, все дело в ценах на жилищно-коммунальные услуги. Четыре месяца проведенные в Калининграде стоят, как месяц в Дюссельдорфе.

Готовы ли местные сдавать жилье иностранцам? Как это отразится на ценах для соотечественников? И куда еще европейцы бегут от высоких цен? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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