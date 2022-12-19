"Актуальный репортаж": немцы для экономии средств едут зимовать в Калининград

Жители Германии едут зимовать в Калининград. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

По его словам, все дело в ценах на жилищно-коммунальные услуги. Четыре месяца проведенные в Калининграде стоят, как месяц в Дюссельдорфе.

Готовы ли местные сдавать жилье иностранцам? Как это отразится на ценах для соотечественников? И куда еще европейцы бегут от высоких цен? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.