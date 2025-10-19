Новости регионов: на Кубани ожидаются ливни, грозы и ветер до 20 м/с

Кубань готовится к непогоде. Там ожидаются затяжные ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. Также не исключены резкие подъемы воды в реках, возрастает риск схода селевых потоков. В море могут формироваться смерчи. Коммунальные и оперативные службы города переведены в усиленный режим работы.

На Камчатке ударили морозы. Ночью температура опускается до минус 13 градусов, днем не выше 7 градусов. Синоптики предполагают, что снег уже не растает.

