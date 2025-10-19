Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 09:45

Регионы

Новости регионов: на Кубани ожидаются ливни, грозы и ветер до 20 м/с

Новости регионов: на Кубани ожидаются ливни, грозы и ветер до 20 м/с

Три человека пострадали при пожаре многоквартирном жилом доме в Новосибирске

Взрыв произошел на химическом предприятии в Башкирии

Выброшенную из окна в Уфе девочку спецбортом доставили в Москву

Новости регионов: младенца нашли у мусорных контейнеров в Санкт-Петербурге

Новости регионов: пожар произошел на заводе в Тульской области

Военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области

Новости регионов: экстремально резкое похолодание пришло в Сибирь и Дальний Восток

Новости регионов: в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве знакомого

Водитель избежал столкновения с выбежавшим на дорогу лосем в ЯНАО

Кубань готовится к непогоде. Там ожидаются затяжные ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. Также не исключены резкие подъемы воды в реках, возрастает риск схода селевых потоков. В море могут формироваться смерчи. Коммунальные и оперативные службы города переведены в усиленный режим работы.

На Камчатке ударили морозы. Ночью температура опускается до минус 13 градусов, днем не выше 7 градусов. Синоптики предполагают, что снег уже не растает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика