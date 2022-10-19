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19 октября, 23:35

Новости

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Новости часа: кабмин сообщил дату заседания Мишустина по поддержке ВС РФ

Новости часа: ЛНР передаст данные об обращении ВСУ с пленными в международные организации

Власти Крыма не планируют вводить комендантский час

Новости часа: пандемия COVID-19 остается мировой чрезвычайной ситуацией – глава ВОЗ

Запрет на передвижение в Ростовской области не вводится – губернатор

Новости часа: меры безопасности Москвы будут решаться в рабочем режиме

Из Херсонской области в другие регионы РФ выехали более 7 тыс человек – Сальдо

Для эвакуации жителей Херсонской области потребуется около шести дней – власти

Новости часа: следствие подтвердило причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в городе пройдет заседание штаба, посвященное усилению мер безопасности на курорте.

Между тем в Госдуме сообщили, что предпосылок к ограничению выезда из РФ на фоне введения военного положения в четырех регионах нет.

Росгидромет начал выпуск прогнозов погоды для новых территорий РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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