Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа. Так, мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в городе пройдет заседание штаба, посвященное усилению мер безопасности на курорте.

Между тем в Госдуме сообщили, что предпосылок к ограничению выезда из РФ на фоне введения военного положения в четырех регионах нет.

Росгидромет начал выпуск прогнозов погоды для новых территорий РФ.

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