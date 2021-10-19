В Уфе мужчина поругался с голосовым помощником в системе "умный дом"

В Уфе "умные" новостройки отказываются пускать жильцов. В городе внедряют современные домофоны с видеокамерами, которые должны распознавать лица и открывать двери. Однако иногда система дает сбой.

На видео мужчина ругается с голосовым помощником на входе, требует открыть ему дверь. Судя по кадрам, запись была сделана ранее, но герой ролика заявляет, что такое происходит каждый день.

В итоге после нескольких попыток домофон все-таки распознает лицо и открывает дверь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.