В Севастополе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для сотрудников соцсферы

В Севастополе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда сфер, среди которых сфера образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли и транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю.

Ранее перечень сфер, работники которых должны привиться от COVID-19, расширили на Камчатке. Обязательная вакцинация вводится для работающих в пищевой промышленности, в сфере физической культуры и спорта, строительства, на промышленных предприятиях.