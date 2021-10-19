В регионах пытаются справиться с коронавирусом с помощью новых ограничений

В российских регионах наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Сбить волну пытаются с помощью новых ограничений.

В Карачаево-Черкесии с 8 ноября горнолыжные курорты будут работать по QR-кодам. На этой неделе систему вводит и Тульская область. Коды понадобятся для прохода в музеи, театры, на спортивные мероприятия. А также в боулинг и в социальные учреждения.

В Волгоградской области без кода и подтверждения вакцинации теперь не пускат в кино и салоны красоты. В Саратовской области с 25 октября QR-код понадобится для посещения общепита, торговых центров, учреждений культуры и массовых мероприятий.

Всего, по данным Минцифры, QR-коды уже оформили порядка 50 миллионов пользователей портала "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.