В Санкт-Петербурге вводят QR-коды

12:30
Санкт-Петербург вводит систему QR-кодов, начиная с ноября. Решение приняли из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения будут вводить постепенно.
С первого ноября без кода совершеннолетние не смогут попасть на выставки, спортивные мероприятия численностью более 40 человек. С 15 ноября правила распространят и на театры, кинотеатры, музеи, фитнес. А также церемонии заключения брака.
С первого декабря вновь закодируются кафе, рестораны. Исключение сделали только для столовых на производстве и заведений в аэропорту и на вокзалах. Впервые коды будут требовать в непродовольственных магазинах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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