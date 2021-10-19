В Санкт-Петербурге вводят QR-коды

Санкт-Петербург вводит систему QR-кодов, начиная с ноября. Решение приняли из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения будут вводить постепенно.

С первого ноября без кода совершеннолетние не смогут попасть на выставки, спортивные мероприятия численностью более 40 человек. С 15 ноября правила распространят и на театры, кинотеатры, музеи, фитнес. А также церемонии заключения брака.

С первого декабря вновь закодируются кафе, рестораны. Исключение сделали только для столовых на производстве и заведений в аэропорту и на вокзалах. Впервые коды будут требовать в непродовольственных магазинах.

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