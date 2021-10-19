Новости России: в Санкт-Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса

В Петербурге объявили о новых ограничениях. С 1 ноября запрещают группам детей ходить в театры, цирки, кинотеатры, музеи и на выставки. Снижают число участников массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования – не более 40 человек. А с 1 декабря обслуживать в кафе будут только гостей с QR-кодами. Они понадобятся при посещении магазинов и торговых центров, а также при размещении в домах отдыха. Исключение сделают в продуктовых точках и тех, что продают товары первой необходимости, а также на заправках, и в столовых.

Жителям Дальнего востока заплатят миллион за третьего ребенка и последующих детей. Ввести такую единовременную социальную выплату предложил президент. Эти деньги можно будет потратить на покупку жилья в регионе. Средства смогут получить семьи, которые зарегистрируют рождение детей в органах ЗАГС в Дальневосточном федеральном округе.

Настоятель храма из Сибири предлагает помолиться через Twitter. Имена нужно прислать ему на страницу. Протоиерей Сергей Рыжов из Красноярского края именно так решил упростить жизнь своих прихожан.

В Сочи матч между местной хоккейный клубом и омским "Авангардом" начался с двух драк. Уже на третьей секунде встречи игроки бросили клюшки и пошли друг на друга с кулаками. Судьи смогли разнять драчунов, когда хоккеисты немного выдохлись. Отдыхать на "скамейку штрафников" отправили по три игрока из каждой команды. На шестой минуте произошла еще одна драка с тем же штрафным результатом.