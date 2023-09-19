Около 1 тыс боеприпасов достали за день со дна бухты Гильзовая в Севастополе

Более одной тысячи боеприпасов достали спасатели за один день со дна бухты Гильзовая в Севастополе. Мины, ручные гранаты и снаряды времен Великой Отечественной войны подняли при помощи заполненных воздухом понтонов. Затем их перевезли на полигон и уничтожили.

Водолазы МЧС России ведут работы в акватории третий год подряд. Только с начала лета они обезвредили более четырех тысяч взрывоопасных предметов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.