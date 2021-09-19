Северное сияние сняли в небе над Мурманском

В Сеть выложили видео северного сияния над Мурманском. На кадрах видно, как бегут светящиеся дорожки.

Яркие фиолетовые волны сменяются изумрудными. При этом небо усыпано звездами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.