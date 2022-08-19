Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительным данным, сбит беспилотник. Губернатор отметил, что были слышны хлопки в центре Севастополя. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.