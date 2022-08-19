Ливень с градом обрушились на Анапу

В Анапе льет дождь стеной, а в некоторых районах наблюдается еще и град. Все это сопровождается шквалистым ветром.

Спасатели предупреждают о смерчах. Они могут формироваться над морем на участке от Анапы до поселка Магри в Лазаревском районе. На Кубани до 21 августа действует штормовое предупреждение. Туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды в эти дни.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.