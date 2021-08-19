Новости России: телебашню в Якутске подсветили в честь сражающихся с пожарами

Телебашню в Якутске раскрасили в цвета Минобороны. Правда, всего на один вечер. Подсветку из гаммы ведомства – красного, синего, белого и серебристого – можно было наблюдать накануне. Включили ее в знак благодарности всем тем, кто продолжает бороться в лесах республики с огнем. В четверг, 19 августа, на башне появится флаг Россельхоза, далее в списке – "Авиалесохрана", Забайкальский край, Бурятия, Еврейская автономная область и многие другие. Акция продлится до сентября.

Житель Сочи использует пчел для медитации. Говорит, что монотонное жужжание помогает ему расслабиться. На кадрах видно, как молодого человека облепил целый рой. Без укусов не обошлось. Но парень уверяет, что это того стоит. Ведь так он погружается в нирвану.

В Казани откроется выставка министра обороны Сергея Шойгу. Посетители смогут увидеть 100 произведений – 83 картины, среди которых рисунки с видами Сибири. Работы написаны в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Особое место в экспозиции занимают изделия из дерева: вазы, шкатулки и скульптуры. Часть экспонатов будет продана на аукционе, а вырученные средства пойдут в помощь тяжелобольным детям.



В Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев примерял резиновые сапоги. Без них в некоторые места Анапы лучше не забредать. В городе продолжают ликвидировать последствия подтопления после сильных ливней. На некоторых территориях до сих пор стоит вода, а все потому, что нет качественных ливневых каналов или они отсутствуют вовсе. К такому выводу пришел губернатор. По его словам, в срочном порядке пришлось строить новые. Как рассказал Кондратьев, из-за лившей пострадали 33 населенных пункта.



Тексты песен рэпера Моргенштрена зачитали на заседании депутатов в Красноярске. Исполнял слуга народа Вячеслав Дюков. Он намерен запретить грядущий концерт хип-хоп-артиста в городе. По его мнению, творчество Моргенштерна наносит вред и как аргумент озвучил строчки из песен "Новая волна" и Lollipop, что переводится как "леденец".

"Лоли, лолипоп. Еще один драг, драг – это наркотики... Ну, как бы интересно", – отметил Дюков.

Со дна реки в Великом Новгороде подняли уникальный броневик. Он не видел солнечного света 80 лет. Еще в августе 1941-го остатки 3-й и 28-й танковых дивизий защищали переправу. Но немецкие самолеты разрушили мост, и броневик рухнул в воду.