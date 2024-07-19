Новости регионов: туристы скупили почти весь бензин в Сочи

Жители Сочи жалуются на дефицит бензина. В соцсетях пишут посты о том, что топливо скупили туристы, которые приехали на своих машинах. Власти пообещали эту информацию проверить и при необходимости скорректировать график поставок топлива в город.

Тем временем в центре Ялты отключили энергию из-за повреждения высоковольтного кабеля на местной подстанции. Еще одна авария случилась в Геленджике – без электроснабжения остались около 100 улиц и несколько ближайших сел.

Из-за перебоев с электричеством и повышенной нагрузки на сети в Севастополе вечером отключают уличное освещение, а днем – в торговых центрах. Это делают для того, чтобы свет был в жилых домах. В отелях используют фонарики и подсветки от солнечных батарей.

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