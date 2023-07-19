Новости регионов: два района Дагестана завалило снегом

Два района Дагестана завалило снегом. Под ним находятся крыши и пастбища. Местные жители отмечают, что давно не видели подобного явления.



Башкирию накрыли сильные ливни. Там всего за час выпала норма осадков за месяц. Затопило несколько городов. Машины плыли по улицам, некоторые застревали в размокшем грунте. Люди не могли выйти из подъездов, так как сразу за дверью стояла вода. Некоторые помещения на первых этажах также оказались подтоплены.

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